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05.04.2019, 07:58

Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото

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Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото
Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото
Зеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фотоЗеленский пришел сдавать анализы - не на стадион: фото

Сегодня около 07:00 утра в медпункт клиники Eurolab пришел Зеленский, а в 09:00 на стадионе НСК Олимпийский ждут президента Петра Порошенко

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский в Киеве якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:00 в клинику Eurolab, принадлежащую Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. Об этом с места событий сообщил фотокор LIGA.net Андрей Гудзенко.

На месте было много журналистов и полиции. Правоохранители с кинологами по периметру заранее проверили территорию клиники на наличие взрывчатки.

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Также встретить кандидата пришли люди с плакатами, на которых были призывы извиниться за "оскорбления в адрес Украины" во время выступления шоу-группы Зеленского в "95 квартале".

Он заявил, что "все прошло нормально, сдал кровь", и ушел из клиники еще до 08:00. "Кровь молодая <...> Глубокий анализ, через три дня мы получаем результаты", - сказал кандидат.

Отвечая на вопрос, почему не сдал анализы на "Олимпийском", Зеленский сказал, что "там нет лаборатории".

4 апреля в команде Зеленского заявили, что хотят "независимую площадку" для сдачи анализа, и предложили Eurolab. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун вчера пояснила, где и как проводят достоверные анализы.

Кроме того, у шоумена заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требования к дебатам с Порошенко.

Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился. Вчера Зеленский записал новый ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры". Порошенко в видеообращении призвал соперника "не искать причин и не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".

4 апреля стали известны финальные результаты первого тура: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.

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Теги: Владимир Зеленский, анализы
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