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04.04.2019, 21:51

Супрун сказала, где и как проводят достоверные анализы

Супрун сказала, где и как проводят достоверные анализы - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наиболее современное оборудование для анализов есть только в антидопинговом центре Олимпийского комитета

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Когда внимание всего общества приковано к анализам, надо очень хорошо понимать о чем будут свидетельствовать их результаты, и о чем нет. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Когда нужно достоверное подтверждение, употребляет человек наркотики или алкоголь, критически важным способ проверки анализов, подчеркнула министр. Существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов. И не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать.

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Супрун отмечает, что наркотические вещества в организме обнаружить нелегко. Вот почему спортсмены или лица, совершивших преступление, проходят тщательные обследования и сдают биологические жидкости в специальные лаборатории.

А для основательного анализа, пишет Супрун, необходимо специфическое оборудование, обеспечивающее проведение хромато-масс-спектрометрии - исследования на основе аналитической химии, которое длится 2-3 дня. Все остальное, например, тест-полоски, которые обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем, отмечает министр.

Супрун пишет, что в Украине не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование и гарантировать, что оно будет проведено качественно. Наиболее современное оборудование для этого есть только в антидопингового центра Олимпийского комитета. На этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит.

Наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. Вместе с тем он быстрее выводится из организма.

Супрун напоминает, что в спортивных соревнованиях существует практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов - во избежание фальсификации или замены анализов.

Наркотические вещества или алкоголь хранятся в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек принимает:

В моче:
Алкоголь: 10-12 часов
Амфетамин, метамфетамин: в течение 2-5 дней
Каннабис: от 1 до 30 дней
Барбитураты: до 7 дней
Кокаин: от 1 до 3 дней
Опиаты - кодеин, морфин и героин, от 2 до 5 дней.

В крови:
Алкоголь: 24 часа
Амфетамины: 10-14 часов
Метамфетамин: 24 часа
Барбитураты: 1-2 дня
Каннабис: 6-24 часа
Кокаин: 12-24 часа
Кодеин: 6-12 часов
ЛСД: 0 - 3 часа.

В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от момента употребления. Но сохраняются там очень долго - до 90 дней и даже больше. Волосы растут со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от их длины можно отследить употребление наркотиков в течение последних месяцев.

В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться в течение длительного времени - от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе заявили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий, в числе которых сдача медицинских анализов на алкоголизм и наркоманию. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.

Сегодня Порошенко  заявил, что ждет завтра соперника в стадионном медпункте для сдачи анализов. Однако Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на Олимпийском и хочет сделать это в клинике Eurolab, принадлежащей журналисту Андрею Пальчевскому, который поддержал Зеленского на выборах.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, ульяна супрун, анализы, выборы-2019
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