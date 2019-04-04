Новое видео Зеленского. Теперь требует Тимошенко в арбитры

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что согласен на участие в дебатах с Петром Порошенко и предложил в качестве "арбитра и ведущего" пригласить Юлию Тимошенко. Соответствующее видео размещено в Facebook штаба Зеленского.

Он сказал, что принял "нелепые извинения" Порошенко и согласен на дебаты.

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"Для избежания провокаций, административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов", - сказал Зеленский.

Кандидат обратился к Тимошенко с вопросом, может ли она стать "гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах".

В конце Зеленский снова вставил фразу о том, что ждет ответа на протяжении 24 часов.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе заявили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий, в числе которых сдача медицинских анализов на алкоголизм и наркоманию. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.

Сегодня Порошенко заявил, что ждет завтра соперника в стадионном медпункте для сдачи анализов. Однако Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте на Олимпийском и хочет сделать это в клинике Eurolab.