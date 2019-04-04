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04.04.2019, 18:47

У Зеленского хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов

У Зеленского хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В переговорных группах надо обсуждать в том числе и формат оплаты организации дебатов, сказал Разумков

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В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского хотят переговоров с командой президента Петра Порошенко по поводу дебатов. Об этом заявил представитель Зе! команды Дмитрий Разумков на брифинге по поводу приглашения Зеленского для забора анализов.

"Нужны переговорные стороны от обеих сторон. Мы говорили с Аласанией..." - сказал представитель Зе! команды, отметив, что не участвует в переговорной группе со стороны Зеленского.

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По словам Разумкова, дебаты оплачиваются или со стороны государства, то есть фонда, или же со стороны кандидата. О том готова ли команда Зеленского выкупить 35 тысяч билетов, Разумков отвечать отказался, сказав, что это не его компетенция - надо обращаться в пресс-службу кандидата.

Ранее сегодня в штабе Порошенко предположили, что кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты и раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, выборы-2019
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