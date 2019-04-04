Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 16:21

У Порошенко предложили формат распределения билетов на дебаты

У Порошенко предложили формат распределения билетов на дебаты - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер штаба предположил, что участники дебатов должны выкупить билеты и раздать их своим сторонникам

Реклама
Реклама

Билеты на возможные дебаты между президентом Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе Олимпийский будут пропорционально раздаваться сторонникам обоих кандидатов. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, отвечая на вопрос, кто заполнит трибуны НСК.

По его словам, после финального согласия обоих штабов относительно формата дебатов на стадионе, "с точки зрения здравого смысла, если вообще дебаты на стадионе укладываются в здравый смысл", нужно предусмотреть равномерное присутствие сторонников обоих кандидатов.

Реклама

"Чисто теоретически я представляю, что кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты", - сказал он.

Уточняя, как это будет происходить в реальности, Медведев повторил, что это нестандартная ситуация, и решение тоже должно быть нестандартное. 

Медведев отметил, что вся ситуация в принципе выглядит странно, но Порошенко пошел навстречу Зеленскому. "Если бы он предложил национальный цирк, мы бы пошли в цирк. Если бы он предложил где-то на эстраде - мы бы пошли на эстраду", - отметил он.

Читайте также: В штабе рассказали, что Порошенко собирался сказать о Коломойском

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе ответили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 