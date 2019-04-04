У Порошенко предложили формат распределения билетов на дебаты

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Билеты на возможные дебаты между президентом Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе Олимпийский будут пропорционально раздаваться сторонникам обоих кандидатов. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, отвечая на вопрос, кто заполнит трибуны НСК.

По его словам, после финального согласия обоих штабов относительно формата дебатов на стадионе, "с точки зрения здравого смысла, если вообще дебаты на стадионе укладываются в здравый смысл", нужно предусмотреть равномерное присутствие сторонников обоих кандидатов.

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"Чисто теоретически я представляю, что кандидаты должны оплатить аренду, выкупить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты", - сказал он.

Уточняя, как это будет происходить в реальности, Медведев повторил, что это нестандартная ситуация, и решение тоже должно быть нестандартное.

Медведев отметил, что вся ситуация в принципе выглядит странно, но Порошенко пошел навстречу Зеленскому. "Если бы он предложил национальный цирк, мы бы пошли в цирк. Если бы он предложил где-то на эстраде - мы бы пошли на эстраду", - отметил он.

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Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе ответили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.