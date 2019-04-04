В штабе рассказали, что Порошенко собирался сказать о Коломойском

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Кандидаты в президенты не должны выдвигать условия для дебатов, поэтому "пассаж о Коломойском" из вчерашнего обращения Петра Порошенко вычеркнули. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, отвечая на вопрос, будет ли президент извиняться за слова о "марионетке Коломойского".

Он отметил, что вчерашнее обращение Порошенко готовилось очень тщательно, "взвешивалось каждое слово".

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"Было много разных вариантов текстов... Это личное и принципиальное решение Порошенко - согласиться идти на стадион. Была дискуссия, было много голосов против", - отметил он.

По его словам, стадионы "непригодны для политики", потому что ассоциируются с диктаторами - например, Гитлер проводил съезд нацистской партии, в Латинской Америке на стадионах расстреливали противников диктаторских режимов. Но из уважения к избирателям Зеленского, отметил он, президент согласился.

Медведев отметил, что в одном из вариантов вчерашнего обращения планировалось поднять вопрос о "марионетке", и приблизительно процитировал текст: "Если Владимир Зеленский не получал 41 млрд долларов от структур Коломойского, если Зеленский не пользуется его транспортом, его адвокатами, его охраной, если Зеленского семь лет раскручивает не канал Коломойского - тогда извините, тогда простите".

Но в финальный текст эти слова не попали по двум соображениям: во-первых, обращение должно было быть коротким, во-вторых, принципиальная позиция штаба заключается в том, что по дебатам не может быть никаких политических условий, это предусмотрено законом.

"Если бы мы, условно говоря, не хотели проводить дебаты, мы тоже могли бы составить достаточно длинный список, за что должен был бы извиниться Зеленский. Мы бы могли сказать: пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал Томос термосом... За его унизительные шутки еще в те времена, когда он гастролировал в Москве и постоянно шутил над нелепыми хохлами", - отметил Медведев, вспомнив также о шутках 95-го Квартала о Беркуте и протестующих во время Майдана.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе ответили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.