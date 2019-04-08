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08.04.2019, 11:51

Новое видео: Зеленский снова зовет Порошенко на стадион. Но позже

Новое видео: Зеленский снова зовет Порошенко на стадион. Но позже - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Кандидат в президенты собирается на дебатах задавать действующему главе государства вопросы, которые "народ не может ему задать, а он - может"

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Несмотря на то, что президент Петр Порошенко позвал соперника по предвыборной гонке Владимира Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, тот сегодня записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля. Видео выложено в Facebook кандидата.

"19 апреля на НСК Олимпийский состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос. Например: когда начнутся посадки? Почему Свинарчуки не за решеткой?" - сказал он.

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По мнению Зеленского, "у народа Украины за пять лет накопилось очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать".

"Но я - могу, от вашего имени", - заявил Зеленский, призвав своих сторонников "писать свои вопросы к президенту в комментариях".

4 апреля стали известны финальные результаты голосования 31 марта в первом туре: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.

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Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

В "Команде Зе" заявили, что хотят "независимую площадку" для сдачи анализа, а не медпункт на НСК Олимпийский, и предложили клинику Eurolabпринадлежащую симпатику Зеленского Андрею Пальчевскому. Зеленский сдал там анализ крови. Порошенко сдал анализ крови, мочи и волос на НСК для четырех лабораторий.

Зеленский записал еще один ролик, где потребовал Тимошенко "в арбитры". У него позднее заявили, что хотят переговоров с Порошенко по поводу дебатов, а также объяснили растущие требованияПрезидент в ответном видеообращении призвал соперника "не ставить условий", а "быть мужиком и прийти на дебаты".

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, дебаты, выборы-2019
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