Порошенко предложил Зеленскому дату дебатов на Олимпийском

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко предлагает кандидату в президенты Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе Олимпийский 14 апреля. Об этом Порошенко сообщил в эфире телеканала Украина.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (старое название НСК Олимпийский – ред.), там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, 19:00-20:00 будет оптимальным сроком", - сказал он.

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Также Порошенко пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы. По его мнению, сорвать проведение дебатов было бы безответственным по отношению ко всей стране.

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Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение о порядке проведения дебатов между кандидатами на пост президента, исходя из которых дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.

7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта.