Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.04.2019, 19:37

Порошенко предложил Зеленскому дату дебатов на Олимпийском

Порошенко предложил Зеленскому дату дебатов на Олимпийском - Фото
Петр Порошенко

Порошенко пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко предлагает кандидату в президенты Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе Олимпийский 14 апреля. Об этом Порошенко сообщил в эфире телеканала Украина.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (старое название НСК Олимпийский – ред.), там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, 19:00-20:00 будет оптимальным сроком", - сказал он.

Реклама

Также Порошенко пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы. По его мнению, сорвать проведение дебатов было бы безответственным по отношению ко всей стране.

Читайте также: На Суспільному обещают "мясорубку" между Порошенко и Зеленским

Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение о порядке проведения дебатов между кандидатами на пост президента, исходя из которых дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.

7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 