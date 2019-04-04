В ЦИК ответили, не нарушат ли закон дебаты на Олимпийском

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение о порядке проведения дебатов между кандидатами на пост президента, исходя из которых дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.

В ЦИК пояснили, что закон о выборах президента предусматривает три вида дебатов.

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Теледебаты проводятся в случае назначения комиссией повторного голосования, которое на данный момент еще не назначено. Дебаты организуются за счет госбюджета в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Подчеркиваем, что проведение теледебатов предусмотрено частями первой - пятой статьи 62 Закона, а потому ЦИК обеспечит проведение теледебатов, а НОТУ организует их проведение в соответствии с требованиями законодательства", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, пояснили в комиссии, кандидаты имеют право на проведение предвыборной агитации в других ее формах. Но такой вид агитации проводится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата.

Также, согласно закону, телеорганизации имеют право организовывать теледебаты как цикл передач. Оплачивается это из избирательных фондов кандидатов.

В ЦИК обратили внимание, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования.

"Поэтому до установления ЦИК результатов голосования в день выборов президента 31 марта проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация", - заявили в ЦИК.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе заявили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился. При этом он заявил, что готов оплатить половину стоимости аренды НСК Олимпийский.