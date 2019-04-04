Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 20:16

В ЦИК ответили, не нарушат ли закон дебаты на Олимпийском

В ЦИК ответили, не нарушат ли закон дебаты на Олимпийском - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Закон о выборах президента предусматривает три вида дебатов

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение о порядке проведения дебатов между кандидатами на пост президента, исходя из которых дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.

В ЦИК пояснили, что закон о выборах президента предусматривает три вида дебатов.

Реклама

Теледебаты проводятся в случае назначения комиссией повторного голосования, которое на данный момент еще не назначено. Дебаты организуются за счет госбюджета в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Подчеркиваем, что проведение теледебатов предусмотрено частями первой - пятой статьи 62 Закона, а потому ЦИК обеспечит проведение теледебатов, а НОТУ организует их проведение в соответствии с требованиями законодательства", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, пояснили в комиссии, кандидаты имеют право на проведение предвыборной агитации в других ее формах. Но такой вид агитации проводится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата.

Также, согласно закону, телеорганизации имеют право организовывать теледебаты как цикл передач. Оплачивается это из избирательных фондов кандидатов.

В ЦИК обратили внимание, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования.

"Поэтому до установления ЦИК результатов голосования в день выборов президента 31 марта проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация", - заявили в ЦИК.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе заявили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился. При этом он заявил, что готов оплатить половину стоимости аренды НСК Олимпийский.

Отправить:
Распечатать:
Теги: порошенко, дебаты, цик, Зеленский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 