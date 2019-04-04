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04.04.2019, 15:40

Штаб Порошенко готов оплатить половину аренды Олимпийского

Штаб Порошенко готов оплатить половину аренды Олимпийского - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Того же ожидают и от штаба Владимира Зеленского

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Для проведения дебатов Петр Порошенко готов оплатить половину стоимости аренды НСК Олимпийский, вторую часть в таком случае должен оплатить Владимир Зеленский. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Комментируя по просьбе журналистов заявления ЦИК и Суспільного о том, что дебаты на НСК Олимпийский могут состояться, но за счет кандидатов, и готов ли Порошенко оплатить аренду Олимпийского, Медведев сказал: "Безусловно, готов".

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Медведев отметил, что избирательный фонд Порошенко сформирован прозрачно, и аренда может быть профинансирована из этого фонда.

Он подчеркнул, что в законе о выборах президента Украины есть нормы, которые предусматривают порядок агитации, и там четко указано, что в таких случаях агитационные мероприятия должны финансироваться из избирательного фонда кандидатов.

"И Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину таких расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих денег. Точно так же мы рассчитываем, что вторую половину уплатит Владимир Зеленский и объяснит, откуда эти деньги поступили в его избирательный фонд", - отметил Медведев.

В штабе Порошенко считают, что необходимо провести несколько раундов дебатов с Зеленским, на которых должны подниматься вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям президента.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, олимпийский
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