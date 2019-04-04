В штабе Порошенко рассказали о своем видении дебатов с Зеленским

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе Петра Порошенко считают, что необходимо провести несколько раундов дебатов с Владимиром Зеленским, на которых должны подниматься вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям президента. Об этом на брифинге сказал глава штаба Олег Медведев.

Медведев напомнил, что проведение дебатов кандидатов в президенты требует закон, также такой запрос существует среди избирателей.

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"Конечно, дебаты - это не 95-й Квартал, это не КВН, это не "Рассмеши комика", это серьезный разговор между кандидатами", - подчеркнул он. Поэтому, по его словам, в штабе очень серьезно воспринимают этот вопрос и считают, что дебаты должны пройти не один раз, а как минимум несколько раундов.

Предметом обсуждения на дебатах, отметил Медведев, должны стать вопросы, относящиеся к конституционным полномочиям президента: оборона и безопасность; внешняя политика и дипломатия; экономический и социальный блок.

"Мы видим это не как шоу, а как содержательный разговор по самым важным вопросам, за которые отвечает президент Украины", - добавил он.

Важность дебатов заключается, по словам Медведева, в том, чтобы "кот в мешке, которого сейчас пытаются продать обществу, вылез из мешка, продемонстрировал себя и свою позицию".

"Если Зеленскому комфортнее на стадионе, или в цирке, то мы в знак уважения к его избирателям... готовы с ним встречаться на любых удобных для него площадках, главное, чтобы страна увидела позицию обоих кандидатов", - добавил Медведев.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В его штабе заявили, что не видят в этом смысла. Однако спустя несколько дней Зеленский позвал главу государства на НСК Олимпийский, поставив несколько скандальных условий. Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, согласился.