На Суспільному обещают "мясорубку" между Порошенко и Зеленским

Макаров Юрий Фото: 1tv.com.ua

На Суспільному обещают устроить жесткие дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, не ограничиваясь в вопросах к ним. Об этом в эфире Hromadske сказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Юрий Макаров.

На вопрос журналистки, будут ли эти дебаты независимыми, с жесткими вопросами, Макаров ответил: "Нет никаких сомнений, я вам гарантирую... такую мясорубку, которую устраивает журналист, не скованный никакими обязательствами".

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Такими журналистами Макаров назвал Мирославу Барчук и Павла Казарина. По его словам, "у них нет никаких обязательств, кроме определенных ценностей, обязательств перед собой, перед честью".

"То есть мясорубка в лучшем смысле гарантирована", - пообещал Макаров.

Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала разъяснение о порядке проведения дебатов между кандидатами на пост президента, исходя из которых дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.