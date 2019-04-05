Порошенко сдал три анализа

Петр Порошенко (фото - скриншот видео)

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Президент Петр Порошенко сдал кровь на анализ в медпункте стадиона НСК Олимпийский. В отличие от соперника Владимира Зеленского, который двумя часами ранее сдавал анализы в частной клинике Eurolab, кровь у главы государства сначала взяли из правой руки, а затем отдельно из левой.

Пробы взяли на анализ сотрудники четырех разных лабораторий: Медикома, Бориса, Больницы скорой помощи и Киевской городской наркологической клинической больницы.

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В трансляции было видно, как медик предлагает Порошенко дать согласие на забор трех сред - крови, мочи и волос, после чего президент подписывает документы.

Порошенко отметил, что, по словам врачей, первые результаты "будут через несколько минут, следующие - через несколько часов", а более детальные - "через некоторое время".

Поскольку определены такие временные рамки, и во время визита президенты выходил в другой кабинет, откуда не было стрима, можно предположить, что у Порошенко взяли на анализы не только кровь. Это должно дать более достоверный результат, чем только анализ крови.

5 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский, который вчера отказался сдавать анализы в медпункте НСК Олимпийский в Киеве якобы из-за возможной ангажированности сотрудников Минздрава, пришел сегодня около 07:15 в клинику Eurolab, принадлежащую Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре

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Порошенко еще вечером 31 марта вызвал Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.