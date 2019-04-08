Команда Зеленского и Суспільне не договорились о дебатах в студии

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре "Карандаш". Об этом сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ UA: Суспільне Виктория Сидоренко, пишет Детектор медиа.

По ее словам, представители команды Зеленского посмотрели студию в телецентре "Карандаш", где могли бы состояться дебаты согласно постановлению ЦИК, поговорили с представителями НОТУ о законе про выборы президента и заявили, что хотят, чтобы дебаты состоялись на НСК Олимпийский.

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Несмотря на то, что президент Петр Порошенко позвал Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, тот сегодня записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля.

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко готов поучаствовать в дебатах с Зеленским и 19 апреля. "...Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, "стадион, так стадион", - сказал он.