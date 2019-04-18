Где ограничат движение транспорта в Киеве из-за дебатов: схема

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Киеве 19 апреля с 10:00 до 22:00 в связи с проведением дебатов на НСК Олимпийский будет действовать ограничение движения транспорта на нескольких участках дороги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Движение транспорта временно ограничат:

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улица Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

улица Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;

улица Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;

улица Физкультуры - от улицы Антоновича к НСК "Олимпийский";

улица Жилянская - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;

улица Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

улица Саксаганского - от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

улица Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

улица Рогнединская - от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Ранее МВД Арсен Аваков сообщил, что на НСК Олимпийский ожидается до 60000 зрителей, охранять порядок будут 10000 правоохранителей.