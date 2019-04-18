Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.04.2019, 18:57

В штабе Зеленского не знают, придет ли он на дебаты на Суспільне

В штабе Зеленского не знают, придет ли он на дебаты на Суспільне - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В штабе кандидата считают, что дебаты будут только на НСК Олимпийский

Реклама
Реклама

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского не знают, примет ли он участие в дебатах на Суспільному телеканале 19 апреля. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сказала пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

На вопрос корреспондента, планирует ли Зеленский участвовать в дебатах на Суспільному, она ответила: "Дебаты достояться на НСК Олимпийский".

Реклама

Корреспондент сообщил пресс-секретарю Зеленского, что 19 апреля состоятся еще одни дебаты, которые предусмотрены законом, в студии Суспільного, и спросил, примет ли кандидат в них участие.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Без комментариев", - ответила представительница Зеленского.

Ранее ЦИК перенесла начало дебатов на UA: Суспільне с 20:00 на 21:00.

Время перенесено в связи с тем, что штабы кандидатов договорились о проведении дебатов на стадионе Олимпийский 19 апреля с 19:00 ориентировочно до 20:30. Таким образом теперь они могут успеть также на дебаты на Суспільне.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, дебаты, суспільне
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 