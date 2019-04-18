В штабе Зеленского не знают, придет ли он на дебаты на Суспільне

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского не знают, примет ли он участие в дебатах на Суспільному телеканале 19 апреля. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сказала пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.

На вопрос корреспондента, планирует ли Зеленский участвовать в дебатах на Суспільному, она ответила: "Дебаты достояться на НСК Олимпийский".

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Корреспондент сообщил пресс-секретарю Зеленского, что 19 апреля состоятся еще одни дебаты, которые предусмотрены законом, в студии Суспільного, и спросил, примет ли кандидат в них участие.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Без комментариев", - ответила представительница Зеленского.

Ранее ЦИК перенесла начало дебатов на UA: Суспільне с 20:00 на 21:00.

Время перенесено в связи с тем, что штабы кандидатов договорились о проведении дебатов на стадионе Олимпийский 19 апреля с 19:00 ориентировочно до 20:30. Таким образом теперь они могут успеть также на дебаты на Суспільне.