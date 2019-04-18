ЦИК изменила время старта дебатов на UA: Суспільне

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Начало дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на UA: Суспільне перенесли с 20:00 на 21:00. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии сегодня, 18 апреля, передает корреспондент LIGA.net.

Время перенесено в связи с тем, что штабы кандидатов в президенты договорились о проведении дебатов на стадионе Олимпийский 19 апреля с 19:00 ориентировочно до 20:30.

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17 апреля глава НОТУ Зураб Аласания сообщил, что штабы кандидатов в президенты договорились об использовании символики, распространении билетов, размещении сторонников, выступлении артистов и тайминге, но не решили ряд вопросов. При этом Аласания заявил, что не считает это мероприятие дебатами и Суспільне в его организации участия принимать не будет.