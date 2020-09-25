На въездах в Киев и в центре города установили дорожные метеостанции: фото

Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве установили пять автоматических дорожных метеостанций производства Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Метеостанции уже смонтированы и размещены на въездах в столицу со всех направлений - юга, севера, востока и запада, а также в центре города.

Как отмечается, метеостанции собирают данные по 14 показателям и передают их на мониторы ситуационного центра на базе Киевавтодора.

Помимо данных о температуре воздуха, относительной влажности, скорости и направлении ветра, оборудование измеряет интенсивность осадков, видимость, точки росы, толщину водяной пленки, концентрацию соли, температуру замерзания и т.д.

Сообщается, что собственные метеостанции позволят дорожной службе и другим коммунальным предприятиям города заблаговременно получать данные об изменениях атмосферных фронтов, приближении мощных циклонов и оперативно реагировать на них.

В КГГА полагают, что применение аналитической информации, полученной благодаря метеостанции, приведет к более качественному содержанию дорог, рациональному использованию техники. В частности, в зимний период будет усилен контроль за противогололедными мерами, а в летний – за нагревом дорожного покрытия.

СПРАВКА. Точка росы – это температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу.

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