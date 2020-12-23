Снежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортаж

Сегодня, 23 декабря, в Киеве начался сильный снегопад. LIGA.net публикует подборку первых фотографий пользователей соцсетей.

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По информации Киевавтодора со ссылкой на метеорологов, наиболее интенсивные осадки прогнозируются сегодня днем. Сообщается, что они будут возможны в течение ближайших трех дней.

Сегодня температура будет колебаться от -3 ° C до + 1 ° С: а 24 и 25 декабря колебания составят от -1 ° С до + 5 ° С.