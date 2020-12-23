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23.12.2020, 12:37

Снежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортаж

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Снежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортаж
Снежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортаж
Снежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортажСнежный Киев. Первые кадры зимней столицы – фоторепортаж

Сегодня, 23 декабря, в Киеве начался сильный снегопад. LIGA.net публикует подборку первых фотографий пользователей соцсетей. 

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По информации Киевавтодора со ссылкой на метеорологов, наиболее интенсивные осадки прогнозируются сегодня днем. Сообщается, что они будут возможны в течение ближайших трех дней. 

Сегодня температура будет колебаться от -3 ° C до + 1 ° С: а  24 и 25 декабря колебания составят от -1 ° С до + 5 ° С.

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Теги: снегопад, киев, укравтодор
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