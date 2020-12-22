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Киеву предстоят три дня снега и гололеда. Дорожники подготовили более 500 спецмашин

22.12.2020, 21:04
Киеву предстоят три дня снега и гололеда. Дорожники подготовили более 500 спецмашин - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в Киеве в течение ближайших трех дней. Киевавтодор заявил, что готов к этому, передает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, завтра, 23 декабря, с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидают днем. Температура будет колебаться от -3°C до +1°С.

24 и 25 декабря прогнозируют температурные колебания от -1°С до +5°С.

В КГГА обещают, что дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары, чтобы не допустить гололедицы.

По информации городских властей, для ликвидации последствий непогоды Киевавтодор располагает 544 единицами специальной техники.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений – снижать скорость до минимума.

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Наталия Медведева
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