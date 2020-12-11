"Он был очень сильный". Школьница с Андреевского рассказала, как преодолела гололед: видео

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Киевская школьница Мария Моисеенко, видео с которой сегодня стало очень популярным в интернете, дала комментарий журналистам телеканала Украина. Видео сюжета опубликовала в своем Facebook сотрудница телеканала.

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Мария говорит, что в тот день, 10 декабря, когда она пыталась взобраться по обледеневшему Андреевскому спуску, упала 40 раз.

"Он был очень сильный, я не могла идти, но я не знала, что это гололед", – сказала школьница.

По ее словам, дальнейший путь домой ей помог преодолеть брат. "За мной брат пришел, и мы пошли вместе", – сказала она, сдержав смех после слова "пошли".

Журналисты, которые пообщались также с мамой девочки, говорят, что никаких травм она не получила, так как занимается гимнастикой и знает, как падать. Однако мама призналась, что первый раз смотрела видео со слезами на глазах. "Мне не было смешно. Слава Богу, что все закончилось хорошо, у Маши очень спортивный характер. Я думаю, о ней будут только смешные и хорошие видео", – сказала мама.

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Теги: киев, погода, видео, гололед
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