Спасатели предупреждают об опасных погодных явлениях завтра по всей Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях завтра, 12 декабря, практически на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области ночью 11-го и днем 12 декабря – гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предупредили о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киевской горгосадминистрации сообщили, что обработка улиц и тротуаров столицы противогололедными средствами продолжается без перерыва почти сутки. Дорожники столицы продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя. Задействованы 193 единицы спецтехники.

Тротуары вблизи заведений общественного питания, магазинов, торговых центров обязаны обрабатывать сами предприниматели, напомнили в КГГА.

По состоянию на 14:00, в травмпункты Киева обратились 163 человека. Среди пострадавших – 150 взрослых и 13 детей.

Вчера в Киеве и области выпал дождь, при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза) дорожные покрытия обледенели. С 16:00 в Киевской и Житомирской областях было введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов. В аэропортах столицы не могли сесть самолеты. Гололед стал причиной многих ДТП, а также существенно усложнил выход из дома.

Сегодня в Киеве и ряде областей Украины также объявлен первый уровень опасности (желтый). В аэропорту Жуляны нарушен график вылетов и прилетов некоторых рейсов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.