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Спасатели предупреждают об опасных погодных явлениях завтра по всей Украине

11.12.2020, 16:32
Спасатели предупреждают об опасных погодных явлениях завтра по всей Украине - Фото
Сильный гололед в Киеве (Фото - пресс-служба Киевавтодора)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях завтра, 12 декабря, практически на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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12 декабря в Украине на дорогах гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и области ночью 11-го и днем 12 декабря – гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предупредили о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киевской горгосадминистрации сообщили, что обработка улиц и тротуаров столицы противогололедными средствами продолжается без перерыва почти сутки. Дорожники столицы продолжают ликвидировать последствия ледяного дождя. Задействованы 193 единицы спецтехники.

Тротуары вблизи заведений общественного питания, магазинов, торговых центров обязаны обрабатывать сами предприниматели, напомнили в КГГА.

По состоянию на 14:00, в травмпункты Киева обратились 163 человека. Среди пострадавших – 150 взрослых и 13 детей.

Вадим Ребрина
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