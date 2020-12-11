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Непогода в Киеве. В аэропорту Жуляны отменяют и задерживают рейсы – расписание

11.12.2020, 14:23
Непогода в Киеве. В аэропорту Жуляны отменяют и задерживают рейсы – расписание - Фото
Непогода в Киеве, Жуляны (фото - Аеропорт Київ)

В аэропорту Жуляны из-за непогоды, которая накрыла Киев со вчерашнего дня, нарушен график вылетов и прилетов некоторых рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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По данным на онлайн-табло аэропорта, сегодня уже был отменены рейсы Wizzair в Мемминген и обратный, а вылет рейса Мотор Сич в Запорожье задержался на три часа.  Также на три часа задерживается вылет в Дортмунд рейса W67301. В аэропорту ожидают, что обратный вечерний рейс из Дортмунда также прибудет с задержкой.

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Вылеты (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Прилеты (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

В аэропорту сообщают, что на взлетно-посадочной полосе, перроне и рулежных дорожках работает спецтехника для поддержания рабочего состояния, поверхности посыпают химическим реагентом.

Пока за сегодня лишь один самолет выполнил рей по расписанию – борт из Запорожья M9201. Однако, судя по табло, в аэропорту рассчитывают без задержек обслужить ряд вечерних рейсов.

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Марк Сировой
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