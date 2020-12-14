Только за выходные. В Киеве из-за гололеда травмировались свыше 1300 человек

Из-за гололеда в Киеве 12 и 13 декабря травмировались 1369 человек. Об этом сообщает глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Укринформ.

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По ее словам, 12 декабря было зафиксировано наибольшее количество травмированных от гололеда: пострадали 947 киевлян — 832 взрослых и 115 детей.

13 декабря травмы получили 422 человека — 375 взрослых и 47 детей. Также за двое суток трое людей пострадали от переохлаждения.

10 декабря в Киеве и области прошел "ледяной дождь". В аэропортах не могли сесть самолеты, а в Киевской и Житомирской областях временно ограничивали движение грузового транспорта и автобусов. Коммунальные службы столицы беспрерывно работали 15 часов.

13 декабря сообщалось, что в Украину идет циклон, который принесет мокрый снег, ледяной дождь и морось.

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Станислав Стороженко

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