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Плохая погода. Почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности – карта

14.12.2020, 08:24
Плохая погода. Почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности – карта - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Почти во всех областях Украины 14 декабря из-за плохой погоды объявлен первый уровень опасности (желтый). Об этом говорится в данных Укргидрометцентра.

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Ожидается, что в Украине будет гололед, обледенение деревьев, утренний и ночной туман с видимостью 200-500 метров.

Желтый уровень опасности не объявлен лишь в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и на территории временно оккупированного Крыма. В Одесской и Николаевской областях действует только предупреждение о тумане.

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По классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности значит, что погодные условия могут нести потенциальную угрозу населению, инфраструктуре и окружающей среде. Рекомендуется сохранять повышенную осторожность и внимательность, а также – следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.

Посмотреть прогноз погоды на 14 декабря по областям можно на карте Укргидрометцентра:

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Марк Сировой
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