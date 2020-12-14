Плохая погода. Почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности – карта

Почти во всех областях Украины 14 декабря из-за плохой погоды объявлен первый уровень опасности (желтый). Об этом говорится в данных Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ожидается, что в Украине будет гололед, обледенение деревьев, утренний и ночной туман с видимостью 200-500 метров.

Желтый уровень опасности не объявлен лишь в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и на территории временно оккупированного Крыма. В Одесской и Николаевской областях действует только предупреждение о тумане.

Нажмите на карту, чтобы увеличить

По классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности значит, что погодные условия могут нести потенциальную угрозу населению, инфраструктуре и окружающей среде. Рекомендуется сохранять повышенную осторожность и внимательность, а также – следить за сообщениями о возможных ухудшениях погоды.

Посмотреть прогноз погоды на 14 декабря по областям можно на карте Укргидрометцентра:

10 декабря в Киеве и области прошел "ледяной дождь". В аэропортах не могли сесть самолеты, а в Киевской и Житомирской областях временно ограничивали движение грузового транспорта и автобусов. Коммунальные службы столицы беспрерывно работали 15 часов.

13 декабря сообщалось, что в Украину идет циклон, который принесет мокрый снег, ледяной дождь и морось.

Смотрите также: "Он был очень сильный". Школьница с Андреевского рассказала, как преодолела гололед: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.