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31.05.2020, 21:34

В День города в Киеве включили центральные фонтаны: фото

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В День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фото
В День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фото
В День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фотоВ День города в Киеве включили центральные фонтаны: фото

В Киеве в День города включили центральные фонтаны на Майдане Независимости и на Русановском канале

Сегодня, 31 мая, начали работу центральные киевские фонтаны, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что обычно сезон работы фонтанов начинался с 1 мая, но в этом году возобновление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая – в связи с карантинными ограничениями.

Сообщается, что для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника.

В этом году начал свою работу фонтан в парке Марии Заньковецкой, на улице Большой Васильковской, 119-121. Этот фонтан был построен около 30 лет назад, но с 2018 года не работал. В прошлом году провели капитальный ремонт фонтана, во время которого заменили гранитную облицовку, электрокабели, приборы подсветки и установили новое насосное оборудование.

Теперь фонтан будет работать со среды до понедельника, а во вторник проводить необходимую очистку оборудования. Каждый вечер с 20:30 до 23:00 будет включаться световое сопровождение фонтана.

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Теги: киев, фонтан, день киева
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