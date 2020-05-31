Кличко и Шварценеггер поздравили жителей столицы с Днем Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с Днем Киева. В съемках поздравительного видео принял участие американский актер и политик Арнольд Шварценеггер. Видео опубликовано на YouTube-канале Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадрах меняются виды Киева - парки, муралы и мосты. Также в видео присутствуют обычные люди, которые напевают песню "Як тебе не любити, Києве мій!". В конце ролика Шварценеггер повторяет за Кличко строку из этой песни.

26 мая сообщалось, что в этом году День Киева будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте также: Зеленский: Любим Киев за шаурму у метро и застройки-недоразумения