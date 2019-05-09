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09.05.2019, 10:46

В колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фото

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В колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фото
В колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фото
В колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фотоВ колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы: фото

В колонне "Бессмертного полка" в Киеве замечены нардепы Вадим Новинский и Евгений Мураев

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Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В центре Киева уже собрались люди для участия в шествии "Никто не забыт, ничто не забыто", что является аналогом российской акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

В колонне, которая начнет свое движение от метро Арсенальная к столичному парку Славы в 11:00, замечены нардепы - глава фракции Оппоблока Вадим Новинский, а рядом с ним Евгений Мураев

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Также в акции в сопровождении многочисленной охраны будут участвовать экс-оппоблоковец Юрий Бойко и отдыхавший на майские в оккупированном Крыму нардеп Нестор Шуфрич.

Примечательно, что Бессмертный полк - организация, созданная в 2011 году в Томске тремя российскими журналистами, которая получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций "Бессмертный полк" по всему миру.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: Бессмертный полк, день победы над нацизмом во Второй мировой войне, Вадим Новинский, нестор шуфрич, юрий бойко, евгений мураев
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