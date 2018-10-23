Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.10.2018, 10:29

В центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видео

1 / 9
В центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видео
В центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видео
В центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видеоВ центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видео

По словам водителя крана, у автомобиля отказали тормоза

Реклама
Реклама

Сегодня утром в Киеве на бульваре Леси Украинки около БЦ "Парус" автокран, который ехал со спуска, протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По информации полиции, повреждены 18 машин. К медикам обратились трое людей, двоим оказали помощь на месте и еще у одного незначительные травмы. 

Водитель крана сказал, что у него отказали тормоза, эту информацию будет проверять следствие. 

Движение по бульвару заблокировано. Пробка образовалась от метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка. 

20 октября рано утром прод Киевом произошла авария - автобус, на котором артисты "Дизель шоу" возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. Погибла актриса Марина Поплавская. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, протаранил, киев, авария, кран
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Первая авария за 43 года: злополучный полет "Союза" в фотографиях
Первая авария за 43 года: злополучный полет "Союза" в фотографиях
Во время марша УПА в Киеве установлен национальный рекорд - фото
Во время марша УПА в Киеве установлен национальный рекорд - фото
Королевская свадьба принцессы Евгении: как это было - фото, видео
Королевская свадьба принцессы Евгении: как это было - фото, видео
Материалы по теме
ДТП в Киеве: погибла женщина, восемь пассажиров пострадали
Киев ДТП в Киеве: погибла женщина, восемь пассажиров пострадали
В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину - СМИ
Киев В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видео
В центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видео
Украинский фильм Штангист получил гран-при в Варшаве: видео
Украинский фильм Штангист получил гран-при в Варшаве: видео 22.10.18, 22:22
Украинцы выиграли две золотые медали на Играх непокоренных: видео
Украинцы выиграли две золотые медали на Играх непокоренных: видео 22.10.18, 21:21
"Безглавый монстр": биологи сняли первое видео с морским огурцом
"Безглавый монстр": биологи сняли первое видео с морским огурцом 22.10.18, 19:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 