В центре Киева кран без тормозов протаранил 18 машин: фото, видео

По словам водителя крана, у автомобиля отказали тормоза

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Сегодня утром в Киеве на бульваре Леси Украинки около БЦ "Парус" автокран, который ехал со спуска, протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По информации полиции, повреждены 18 машин. К медикам обратились трое людей, двоим оказали помощь на месте и еще у одного незначительные травмы.

Водитель крана сказал, что у него отказали тормоза, эту информацию будет проверять следствие.

Движение по бульвару заблокировано. Пробка образовалась от метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка.

20 октября рано утром прод Киевом произошла авария - автобус, на котором артисты "Дизель шоу" возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. Погибла актриса Марина Поплавская.