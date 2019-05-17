Предприниматели меняют мир: В Киеве пройдет Бизнес Концентрат 4.0

Код успеха предпринимателей - не в волшебной таблетке.

Он в том, что они готовы нести ответственность за свои решения и постоянно рискуют.

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Они думают о том, куда отправить учиться ребёнка, сколько стоит коммуналка , понимают проблемы, которые существуют в стране.

Но они готовы брать и менять то, что им не нравится, работать над тем, чтобы каждый день был лучше предыдущего в их бизнесе, жизни их семьи, окружающих людей.

Кто такие предприниматели нового времени делится Артём Майдан ( создатель образовательной компании PRIZMA, организатор самого большого бизнес ивента Бизнес Концентрат 4.0)

«Предприниматель нового времени - это человек, который готов всегда нести ответственность за себя, свою семью, коллег, сотрудников.

Он не ждёт, когда все улучшится в стране, изменяться президенты или правительство. Он меняет и улучшает свои дни самостоятельно! Он рискует и стремиться сделать своё завтра лучше»

Предприниматели меняют мир.

А Бизнес Концентрат меняет предпринимателей.

10 бизнесменов, 10 тех, кто берет на себя ответственность и создаёт что-то новое.

Только те, кто делает грандиозные результаты своим упорством и трудом!

Ждём вас на Бизнес Концентрат 4.0 1 июня во Дворце спорта

Готовим много сюрпризов!

Один из них:

Вы сможете задать вопросы Евгению Черняку и поучаствовать в конкурсе на разбор своего бизнеса !

В чем ценность:

Миллионер, бизнесмен, участник списка Forbes , бизнес спикер #1 подскажет где ваши ошибки и как пробить существующий потолок. Почему вы не растёте и как развивать ваш бизнес. Он будет задавать вам множество вопросов со сцены Бизнес Концентрат, и только 1 июня вы сможете получить ответы на свои вопросы!

Организаторы : образовательная компания PRIZMA и Vysotskiy Consulting