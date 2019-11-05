Скажи очередям "нет"! Пополнение Kyiv Smart Card в онлайне

Общественный транспорт Киева переходит на автоматическую систему оплаты проезда. На смену наличным, жетонам и бумажным билетам приходит Kyiv Smart Card. Пополнить специальную карту для оплаты проезда можно в кассах столичного метрополитена, терминалах самообслуживания, но проще и надежнее это будет сделать через платежный портал Portmone.

Киев Смарт Кард: что это и как пользоваться

Это единый электронный билет, который действует в общественном транспорте Киева. В отличие от карты метрополитена использование E-ticket доступно и в подземке, и в трамвае, автобусе, электричке и на фуникулере. Нововведение освобождает пассажиров от передачи наличных через салон транспорта, а водителей – от постоянных отвлечений. Кроме того, не нужно вспоминать, в каком кармане лежит проездной на трамвай, а в каком – на автобус.

Купить и пополнить карту Kyiv Smart Card можно в:

кассах станций Киевского метро: «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна»;

Т-киосках (более 300 по городу), некоторые из них расположены в Киеве по адресу:

o Майдан Независимости;

o ул. Софиевская, 1;

o ул. Ивана Мазепы, 3;

o ул. Верхний Вал, 28;

o ул. Большая Васильковская, 22.

Перед первой поездкой зарегистрируйте карту в кабинете пользователя, пополните и активируйте. Для этого транспортные средства оборудованы специальными валидаторами, а в метро предусмотрены турникеты, к которым прикладывают Е-билет. Благодаря звуковому сигналу или надписи на экране вы поймете, что карточка действительна, и увидите доступное количество поездок. В транспорте оплату проверяет контролер со специальным считывающим устройством.

Как пополнить Kyiv Smart Card

Если в поисках Е-билета иногда нужно постараться, то с пополнением баланса таких проблем нет. Пользователи могут забыть об очередях в кассу метро или терминалы. Вместо этого предусмотрены другие варианты пополнения в интернете:

Платежный портал Portmone. Услуга онлайн-пополнения доступна всем клиентам независимо от регистрации на платформе. Терминалы самообслуживания на станциях метро. Сеть автоматов постоянно пополняется, вскоре сервис будет доступен на всех станциях, а пополнить карту можно в несколько кликов. Личный кабинет киевлянина. Зарегистрировавшись на сайте my.kyivcity.gov.ua, вы получаете доступ в аккаунт. После добавления карты в учетную запись можно пополнить баланс поездок и оплатить их в режиме онлайн.

Неважно, какой вариант вы выберете, поскольку в любом случае от 10 билетов действует система скидок. Принцип простой – чем больше поездок покупаешь, тем меньше оплачиваешь. Если пополнить карту сразу на 50 билетов, стоимость одного составит 6,50 гривен вместо 8. Расплачиваться E-ticket нужно хотя бы раз в год, ведь по истечению 365 дней все, что числилось на балансе, будет списано.

Сервис Portmone: платежи на кончиках пальцев

Основное преимущество платежной системы – возможность купить необходимое число поездок и привязать их к карте в пару кликов прямо со смартфона. Сделать это возможно на сайте portmone.com или в мобильном приложении на Android и iOS:

перейдите в «Каталог услуг» в пункт «Электронные билеты»;

в предложенном списке выберите «Kiev smart card»;

введите номер электронного билета, сумму и реквизиты банковской карты;

оплатите покупку.

Сервис предлагает пополнение бесконтактной карты Kyiv Smart City без комиссий и очередей. С Portmone поездки в два клика обеспечены!