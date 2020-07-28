Кличко пришел в мэрию на костылях и угрожал "накостылять" нерадивым - видео

Мэр Киева Виталий Кличко надорвал ахиллово сухожилие и пришел на заседание Киевсовета с костылями и фиксатором на ноге. Параллельно городской голова пригрозил "безответственным чиновникам", о чем рассказал в Facebook.

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По его словам, в прошедшую субботу он сначала играл с сыновьями в футбол, а поздно вечером "гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города", поэтому о себе дала знать "старая спортивная травма" - надрыв ахиллова сухожилия.

"И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Теперь появилась новая опция для нерадивых - накостылять", - заявил Кличко.