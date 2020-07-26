Кличко наткнулся на граффитчиков: одного передал полиции, второй сбежал от мэра

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вчера вечером он обнаружил двух мужчин, которые рисовали граффити. Один из них сбежал, а второго Кличко передал полиции. Об этом он рассказал в Telegram.

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"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева <...> на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второй передал полиции. На видео - оба молодых человека, так что, найдем и беглеца", - заявил Кличко.