Кличко наткнулся на граффитчиков: одного передал полиции, второй сбежал от мэра

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что беглеца, который рисовал граффити, также найдут

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вчера вечером он обнаружил двух мужчин, которые рисовали граффити. Один из них сбежал, а второго Кличко передал полиции. Об этом он рассказал в Telegram

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"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева <...> на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызывал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второй передал полиции. На видео - оба молодых человека, так что, найдем и беглеца", - заявил Кличко.

  • 14 июля сообщалось, что Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками.
  • 15 июля стало известно, что коронавирусное граффити Бэнкси в лондонском метро уже стерли.
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Теги: киев, Нацполиция, виталий кличко, граффити
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