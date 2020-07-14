Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео

Британский художник стрит-арта Бэнкси разрисовал вагон лондонского метрополитена, посвятив свою новую работу пандемии коронавируса. Видео опубликовано в Instagram и Youtube-канале Бэнкси.

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На внутренних стенах вагона он изобразил несколько крыс – они спускаются на парашютах из защитных масок, чихают зеленой слизью, обрызгивают пространство санитайзером и т.д.

Процесс создания граффити записан на видео: человек, в защитном костюме и маске, появляется на станции ​​метро в Лондоне с баллоном, похожим на емкость для дезинфецирующей жидкости. Он заходит в вагон и начинает рисовать. В вагоне есть также человек, похожий на обычного пассажира – он удивленно и заинтересованно наблюдает за процессом.

Художник заканчивает работу, когда поезд подходит к следующей станции, он покидает вагон, в который заходят люди. Художник поднимается по ступеням.

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