Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Процесс создания граффити записан на видео: человек, в защитном костюме и маске заходит в вагон и начинает рисовать

Британский художник стрит-арта Бэнкси разрисовал вагон лондонского метрополитена, посвятив свою новую работу пандемии коронавируса. Видео опубликовано в Instagram и Youtube-канале Бэнкси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На внутренних стенах вагона он изобразил несколько крыс – они спускаются на парашютах из защитных масок, чихают зеленой слизью, обрызгивают пространство санитайзером и т.д.

Процесс создания граффити записан на видео: человек, в защитном костюме и маске, появляется на станции ​​метро в Лондоне с баллоном, похожим на емкость для дезинфецирующей жидкости. Он заходит в вагон и начинает рисовать. В вагоне есть также человек, похожий на обычного пассажира – он удивленно и заинтересованно наблюдает за процессом.

Художник заканчивает работу, когда поезд подходит к следующей станции, он покидает вагон, в который заходят люди. Художник поднимается по ступеням.

Читайте также: Бэнкси на карантине превратил собственную ванную в арт-объект: фото

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: метро, лондон, художник, граффити, бэнкси, коронавирус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео
Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео
Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео
Мнение Итог "купуй українське": за поддержку локальных производителей заплатим вместе
Украинские авиакомпании недосчитались более миллиона пассажиров с начала года
Транспорт Украинские авиакомпании недосчитались более миллиона пассажиров с начала года
Закон "об игорке" принят (почти): где появятся казино, автоматы и как теперь играть онлайн
Медиарынок Закон "об игорке" принят (почти): где появятся казино, автоматы и как теперь играть онлайн
Популярное
фото/видео
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео
Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками: видео
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео
В Беларуси протестуют против недопуска к выборам конкурента Лукашенко: видео 14.07.20, 21:51
Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео
Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео 14.07.20, 18:54
День взятия Бастилии-2020 из-за коронавируса провели в необычном формате: видео
День взятия Бастилии-2020 из-за коронавируса провели в необычном формате: видео 14.07.20, 16:49
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 