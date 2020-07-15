Новое коронавирусное граффити Бэнкси уже стерли

Новое произведение искусства Бэнкси в метро Лондона стерли из-за политики против граффити, но ему предложили сделать новое в "подходящем месте"

Администрация лондонского метрополитена (TfL) уже стерла новое граффити британского художника стрит-арта Бэнкси, которое было посвящено пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает The Independent.

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В TfL заявили, что изображение удалили в связи со строгой политикой против граффити, однако они лишь будут рады, если он воссоздаст произведение искусства в более "подходящем месте".

"Мы высоко ценим желание поощрить людей носить защитные маски", - заявили в метрополитене, уточнив, что большинство их пассажиров итак это делают.

Вчера сообщалось, что Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками.

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Владислав Сердюк

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