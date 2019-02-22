На Крещатике фура слетела с лестницы и перевернулась: видео

Сегодня утром на Крещатике перевернулась фура Renault Magnum, загруженная кирпичами, задев перед этим автомобиль Тoyota, рекламный щит и дорожный знак, сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел по улице Крещатик, 21 (напротив Киевской городской государственной администрации).

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По предварительной информации, пока водители отдыхали в грузовике, припаркованном на улице Лютеранской, авто поехало вниз. Предположительно, отказали тормоза. После этого фура вылетела с лестницы в арке дома.

20 февраля на столичной Троещине произошел сбой в работе городской электрички, из-за чего некоторые составы проезжали станцию "Троещина-2" без остановки.

Видео: Ukrinform TV