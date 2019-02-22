Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фура с кирпичами задела другое авто, рекламный щит и дорожный знак

Реклама
Реклама

Сегодня утром на Крещатике перевернулась фура Renault Magnum, загруженная кирпичами, задев перед этим автомобиль Тoyota, рекламный щит и дорожный знак, сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел по улице Крещатик, 21 (напротив Киевской городской государственной администрации).

Реклама

По предварительной информации, пока водители отдыхали в грузовике, припаркованном на улице Лютеранской, авто поехало вниз. Предположительно, отказали тормоза. После этого фура вылетела с лестницы в арке дома.

20 февраля на столичной Троещине произошел сбой в работе городской электрички, из-за чего некоторые составы проезжали станцию "Троещина-2" без остановки.

Видео: Ukrinform TV

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, киев, Крещатик, авария, фура, кирпичи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На Крещатике фура слетела с лестницы и перевернулась: видео
На Крещатике фура слетела с лестницы и перевернулась: видео
Гол Соля отправил "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы: видео
Гол Соля отправил "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы: видео
Журналисту Крутчаку сожгли машину: фото, видео
Журналисту Крутчаку сожгли машину: фото, видео
ТЭК ОПЗ могут передать в аренду Нафтогазу или Аграрному фонду
Ryanair запускает новый маршрут из Киева
Транспорт Ryanair запускает новый маршрут из Киева
Семь типов сложных клиентов и как с ними уживаться
Мнение Семь типов сложных клиентов и как с ними уживаться
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
На Крещатике фура слетела с лестницы и перевернулась: видео
На Крещатике фура слетела с лестницы и перевернулась: видео
Гол Соля отправил "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы: видео
Гол Соля отправил "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы: видео 10:45
Журналисту Крутчаку сожгли машину: фото, видео
Журналисту Крутчаку сожгли машину: фото, видео 09:20
SpaceX запускает на Луну космический аппарат Израиля: трансляция
SpaceX запускает на Луну космический аппарат Израиля: трансляция 00:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 