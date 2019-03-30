Несмотря на ЮНЕСКО. Кличко и пешеходный мост: Работа кипит

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По словам мэра, мост будет готов через два месяца

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Несмотря на то, что ЮНЕСКО выступила против строительства в Киеве пешеходно-велосипедного моста, который должен соединить Владимирскую горку с аркой Дружбы народов, работы по его возведению продолжаются. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко заявил, что мост будет готов уже через два месяца.

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Строительные работы начались в конце прошлого года, а сам мост планировали открыть ко дню Киева - в конце мая.

В середине февраля ЮНЕСКО прислала министерству культуры письмо, в котором потребовала приостановить все работы.

Кличко заявил, что КГГА не получала требований от ЮНЕСКО прекратить строительство пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

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Теги: юнеско, виталий кличко, Пешеходный мост, киев
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