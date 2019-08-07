Под Киевом - масштабный пожар на птицефабрике: видео

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Привлечено 30 спасателей и семь единиц техники

В селе Крушинка Васильковского района Киевской области горит ангар птицефабрики Ясенсвіт. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, пожар возник в 19:50.

По предварительным данным, горит пустой ангар на площади около 2500 м.кв.

Жертв и пострадавших нет.

Привлечено 30 спасателей и семь единиц техники.

Сегодня утром в Днепровском районе Киева возле станции метро "Дарница" на территории рынка произошел пожар кровли над павильонами. К ликвидации пожара привлекали 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона. 

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Теги: пожар, птицефабрика, васильков, Ясенсвіт
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