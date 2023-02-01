СБУ взяла группировку, которая под видом добробатов терроризировала киевлян – фото

Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила преступную организацию, которая под видом добробатов терроризировала киевлян. Группировку возглавлял криминальный авторитет "Леший", передает пресс-служба СБУ.
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По данным СБУ, организация терроризировала и запугивала жителей столичного региона. Организаторы задержаны.
Главарь группировки "Леший", как утверждают в СБУ, причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.
"Также среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО", – сообщает спецслужба.
В Киеве группировка действовала под видом двух добровольческих формирований и якобы систематически требовала деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяла психологическое давление, насилие, уничтожала имущество и угрожала физической расправой.
СБУ утверждает, что зафиксировано более 10 эпизодов поджогов авто, объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжких телесных повреждений с применением оружия.
"Общак" группировки на момент обыска составлял $354 000.
СБУ задержала "Лешого", двух россиян и еще трех активных участников преступной организации, когда те "выбивали" $80 000 с местного предпринимателя.
Шестерым участникам объявлено о подозрении по статьям о создании и участии в преступной организации, о вымогательстве, преднамеренном уничтожении имущества. Решается вопрос об аресте.
ОБНОВЛЕНО. СБУ удалила видео с места обысков.
- В августе 2022-го СБУ задержала и принудительно выдворила из Украины двух российских криминальных авторитетов, которые пытались вступить в добровольческие батальоны в Киеве.
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