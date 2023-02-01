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СБУ взяла группировку, которая под видом добробатов терроризировала киевлян – фото видео

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 16:33
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила преступную организацию, которая под видом добробатов терроризировала киевлян. Группировку возглавлял криминальный авторитет "Леший", передает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, организация терроризировала и запугивала жителей столичного региона. Организаторы задержаны.

Главарь группировки "Леший", как утверждают в СБУ, причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.

"Также среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО", – сообщает спецслужба.

В Киеве группировка действовала под видом двух добровольческих формирований и якобы систематически требовала деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяла психологическое давление, насилие, уничтожала имущество и угрожала физической расправой.

СБУ утверждает, что зафиксировано более 10 эпизодов поджогов авто, объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжких телесных повреждений с применением оружия.

СБУ взяла группировку, которая под видом добробатов терроризировала киевлян – фото

"Общак" группировки на момент обыска составлял $354 000.

СБУ задержала "Лешого", двух россиян и еще трех активных участников преступной организации, когда те "выбивали" $80 000 с местного предпринимателя.

СБУ взяла группировку, которая под видом добробатов терроризировала киевлян – фото

Шестерым участникам объявлено о подозрении по статьям о создании и участии в преступной организации, о вымогательстве, преднамеренном уничтожении имущества. Решается вопрос об аресте.

СБУ взяла группировку, которая под видом добробатов терроризировала киевлян – фото

СБУ взяла группировку, которая под видом добробатов терроризировала киевлян – фото

ОБНОВЛЕНО. СБУ удалила видео с места обысков.

Оксана Житнюк
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добробат война сбу криминальный авторитет леший
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