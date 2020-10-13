Спецоперация на Крещатике. Подозреваемые пытались бежать, спецназ применил оружие: видео

Во время задержания подозреваемых в разбое на Крещатике в Киеве они пытались бежать, протаранив четыре автомобиля. Спецназ полиции применил табельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Задержанные, по информации полиции, – граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как сегодня на улице Леси Украинский они отобрали сумку с деньгами, сообщили правоохранители.

Замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал видео задержания злоумышленников, поблагодарив полицейских за их работу.

Сегодня в Киеве, на Крещатике спецназ полиции КОРД задержал подозреваемых в разбойных нападениях. По данным журналиста Юрия Бутусова, задержанные – граждане Грузии.