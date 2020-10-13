В Киеве на Крещатике спецназ полиции задерживал подозреваемых в разбое: видео
13.10.2020, 18:27
Фото: facebook.com/KyivOperativ
СМИ пишут, что, по словам свидетелей, были слышны выстрелы
В Киеве, на Крещатике спецназ полиции КОРД задержал подозреваемых в разбойных нападениях на "валютчиков". Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
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Киев оперативный опубликовал фото и видео с места событий. Издание пишет, что, по словам свидетелей, были слышны выстрелы.
Журналист Юрий Бутусов написал, что, по его информации, полиция задержала с поличным "двух бандитов из Грузии", которые, как пишет Бутусов, несколько часов назад совершили вооруженное ограбление одного из предпринимателей.
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