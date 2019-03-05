Кличко: В Киеве 75 аварийных мостов, три "очень уставшие" - видео

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75 мостов в Киеве ни разу капитально не ремонтировали

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В Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии. Об этом в эфире телеканала Прямой рассказал мэр города Виталий Кличко.

"75 мостов в перед аварийном состоянии, уставшие. Три - очень уставшие. И, к сожалению, эти очень уставшие мосты и мост Патона, ни разу капитального ремонта не было, как сдали в эксплуатацию", - сказал он.

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По словам Кличко, сейчас разрабатывают техническую документацию для ремонта моста Потона, который соединяет правый и левый берега Днепра. Кроме того, Дарницкий мост до сих пор не числится на балансе города.

"Подольско-Воскресенский мост, который мы строим сейчас. Это мост, который будет соединять правый и левый берег в направлении Троещины. Также в этом году мы снимаем эти ржавые конструкции, сейчас на вантах он будет висеть и очень красиво выглядеть. Работы идут", - рассказал мэр. 

Ко Дню Киева, который состоится 26 мая, столичные власти планируют открыть пешеходно-велосипедный мост, который соединит Владимирскую горку с аркой Дружбы народов. 

Читайте также: Кличко рассказал, когда запустят Подольско-Воскресенский мост 

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Теги: ремонт, киев, видео, виталий кличко, мэр, мост, мост патона, дарницкий мост, аварийное состояние, подольско-воскресенский мост
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