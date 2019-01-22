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Сегодня Украина отмечает День Соборности

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Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День СоборностиУже традиционно в Киеве два берега Днепра соединили "живой" цепью. Видео опубликовал в Facebook Вадим Васильчук.

Люди создали символическую цепь, взявшись за руки, на мосту имени Патона.

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Также политики сегодня традиционно возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Как сообщала LIGA.net ранее, в связи с празднованием в центре украинской столицы будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного - с 05:30 и до окончания мероприятий.

Для справки: 22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Уже 22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки (объединения) украинских земель - двух тогдашних государств УНР и ЗУНР, возникших на обломках Российской и Австро-Венгерской империй в единую соборную Украину.

В 1990 году провели масштабную акцию, которая стала самой яркой традицией праздника: сотни тысяч украинцев "живой" беспрерывной цепью впервые объединились между Львовом и Киевом. Теперь День Соборности отмечается на государственном уровне ежегодно. 

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Теги: ЗУНР, киев, унр, день соборности, акт злуки, живая цель, день соборности украины
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