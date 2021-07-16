UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве женщина пыталась спрыгнуть с моста Патона, ее спасли патрульные: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 16:59
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть
"Мрія" сдула забор с людьми при взлете с авиабазы в Британии. Обвинили "русских" – видео
"Мрія" сдула забор с людьми при взлете с авиабазы в Британии. Обвинили "русских" – видео

В Киеве в ночь на 16 июля на мосту Патона пыталась покончить с собой женщина. Патрульным удалось уговорить ее не делать этого. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ночью в полицию обратился человек, который сообщил, что на мосту Патона кто-то хочет совершить самоубийство.

Патрульные Максим Кравец и Александр Пышнюк прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, обхватив электроопору, стоит женщина.

Инспекторы начали с ней разговаривать, пытаясь привлечь ее внимание.

Расстроенная 22-летняя женщина сказала патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и семье.

Полицейские смогли уговорить ее не прыгать, помогли спуститься с перил моста и передали врачам скорой помощи.

  • 15 июля в Киеве на красной линии метро, на перегоне "Дарница" – "Левобережная" человек попал под поезд и погиб.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полиция киев самоубийство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 