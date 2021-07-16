В Киеве в ночь на 16 июля на мосту Патона пыталась покончить с собой женщина. Патрульным удалось уговорить ее не делать этого. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Ночью в полицию обратился человек, который сообщил, что на мосту Патона кто-то хочет совершить самоубийство.

Патрульные Максим Кравец и Александр Пышнюк прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, обхватив электроопору, стоит женщина.

Инспекторы начали с ней разговаривать, пытаясь привлечь ее внимание.

Расстроенная 22-летняя женщина сказала патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и семье.

Полицейские смогли уговорить ее не прыгать, помогли спуститься с перил моста и передали врачам скорой помощи.

15 июля в Киеве на красной линии метро, на перегоне "Дарница" – "Левобережная" человек попал под поезд и погиб.

Наталия Медведева

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