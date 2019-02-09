В Киеве мальчика отнесло от берега на льдине, его спасли: видео

В Киеве спасатели ГСЧС сняли с льдины на Русановском канале 12-летнего мальчика, которого отнесло от берега, и он не мог самостоятельно попасть на сушу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Мальчик 2007 года рождения находился на льдине на расстоянии 12 м от берега.

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Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли ребенка. Мальчик не пострадал, однако был напуган.

По словам очевидцев, компания друзей играла у реки, и один из них решил прыгнуть на лед, часть которого вместе с мальчиком оторвалась от берега.

Спасатели призвали родителей следить за своими детьми.

Недавно в Николаеве военнослужащий морской пехоты ВМС ВСУ спас собаку, которая провалилась под лед в микрорайоне Аляуды.