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По словам Владимира Назаренко, сгоревший под его домом Land Criuser, принадлежал матери

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В ночь на 12 февраля в Киеве на проспекте Победы сгорел автомобиль семьи депута Киевсовета от ВО Свобода Владимира Назаренко. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Бандиты сожгли машину моей мамы! Прямо у меня во дворе, ночью, коварно и цинично. Около 1:50 подожгли зажигательной смесью", - сообщил он.

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Назаренко считает это запугиванием "за принципиальную политическую позицию".

В пресс-службе ВО Свобода сказали, что "машина была припаркована возле дома, где зарегистрирован и проживает свободовец вместе с родителями: проспет Победы, 37б". Там разделяют мнение Назаренко относительно мотивов возможного поджога. 

Из декларации Назаренко за 2017 год следует, что у него автомобилей нет, только две квартиры в совместной собственности с родителями. 

В 2017 году он получил только 4650 грн госпомощи от Киевского городского центра по начислению соцвыплат. 

Его родители декларируют две квартиры (83,68 и 75,7 м2), земельные участки (1100 м2 и 283 м2), два дома (28,6 и 122,2 м2), два гаража и одну машину Honda CR-V 2007 года выпуска.

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Теги: киев, депутат, авто, во свобода, поджог
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