В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео

В Киеве 30 сентября произошел обвал балок на Дегтяревском путепроводе на пересечении Дегтяревской улицы с улицами Довженко и Елены Телиги. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и КГГА и КГВА, в сети публикуют фото и видео.

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В КГГА отметили, что во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация – во время монтажа обрушились балки. Причины выясняются специалистами, также на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В КГВА показали фото:

Фото из соцсетей:

24 мая комиссия Киевского горсовета отклонила петицию о запрете строительства новых развязок в Киеве до окончания строительства Шулявского путепровода, расположенного неподалеку от Дегтяревского.

Власти Киева были уверены, что Шулявский путепровод полностью достроят до середины 2024 года, поэтому запрещать строительство других решений не нужно.

13 июня начался ремонт Дегтяревского путепровода.

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