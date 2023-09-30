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В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 17:41
Видео: соцсети
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В Киеве 30 сентября произошел обвал балок на Дегтяревском путепроводе на пересечении Дегтяревской улицы с улицами Довженко и Елены Телиги. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и КГГА и КГВА, в сети публикуют фото и видео.

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В КГГА отметили, что во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация – во время монтажа обрушились балки. Причины выясняются специалистами, также на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В КГВА показали фото:

В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео

Фото из соцсетей:

В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео

Смотрите также фото: В Киеве продолжается реконструкция Дегтяревского путепровода: демонтировали первые пять балок

Оксана Житнюк
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