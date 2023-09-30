В Киеве обрушился Дегтяревский мост – фото, видео

В Киеве 30 сентября произошел обвал балок на Дегтяревском путепроводе на пересечении Дегтяревской улицы с улицами Довженко и Елены Телиги. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и КГГА и КГВА, в сети публикуют фото и видео.
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В КГГА отметили, что во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация – во время монтажа обрушились балки. Причины выясняются специалистами, также на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В КГВА показали фото:
Фото из соцсетей:
- 24 мая комиссия Киевского горсовета отклонила петицию о запрете строительства новых развязок в Киеве до окончания строительства Шулявского путепровода, расположенного неподалеку от Дегтяревского.
- Власти Киева были уверены, что Шулявский путепровод полностью достроят до середины 2024 года, поэтому запрещать строительство других решений не нужно.
- 13 июня начался ремонт Дегтяревского путепровода.
Смотрите также фото: В Киеве продолжается реконструкция Дегтяревского путепровода: демонтировали первые пять балок
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