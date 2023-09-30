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Новини | У Києві обвалився Дегтярівський міст – фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 17:41
Відео: соцмережі
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У Києві 30 вересня стався обвал балок на Дегтярівському шляхопроводі на перетині Дегтярівської вулиці з вулицями Довженка й Олени Теліги. Про це повідомили У Київській міській державній адміністрації та КМДА та КМВА, у мережі публікують фото і відео.

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У КМДА зазначили, що під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація – під час монтажу обвалилися балки. Причини з'ясовують фахівці, також на місці події працюють аварійно-рятувальні служби.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

У КМВА показали фото:

У Києві обвалився Дегтярівський міст – фото, відео

Фото з соцмереж:

У Києві обвалився Дегтярівський міст – фото, відео

ДОПОВНЕНО О 18:40. В мережі з'явилось відео моменту обвалення мосту: 

Дивіться також фото: У Києві триває реконструкція Дегтярівського шляхопроводу: демонтували перші п'ять балок

Оксана Житнюк
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