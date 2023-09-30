У Києві обвалився Дегтярівський міст – фото, відео

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У Києві 30 вересня стався обвал балок на Дегтярівському шляхопроводі на перетині Дегтярівської вулиці з вулицями Довженка й Олени Теліги. Про це повідомили У Київській міській державній адміністрації та КМДА та КМВА, у мережі публікують фото і відео.
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У КМДА зазначили, що під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація – під час монтажу обвалилися балки. Причини з'ясовують фахівці, також на місці події працюють аварійно-рятувальні служби.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
У КМВА показали фото:
Фото з соцмереж:
ДОПОВНЕНО О 18:40. В мережі з'явилось відео моменту обвалення мосту:
- 24 травня комісія Київської міськради відхилила петицію про заборону будівництва нових розв'язок у Києві до закінчення будівництва Шулявського шляхопроводу, розташованого неподалік від Дегтярівського.
- Влада Києва була впевнена, що Шулявський шляхопровід повністю добудують до середини 2024 року, тому забороняти будівництво інших розв'язок не потрібно.
- 13 червня почався ремонт Дегтярівського шляхопроводу.
Дивіться також фото: У Києві триває реконструкція Дегтярівського шляхопроводу: демонтували перші п'ять балок
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