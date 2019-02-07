В Киеве остановились трамваи из-за "героя парковки" - видео

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Инцидент произошел на столичном Подоле

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Сегодня, 7 февраля, на столичном Подоле заблокировано движение общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении Киев Оперативный в Facebook.

Причиной остановки трамваев стала неправильная парковка.

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"Опять движение трамваев на Подольских Валах (улицы Верхний и Нижний Вал - ред.) перекрыто "героем парковки", - сказано в сообщении.

Владелец автомобиля внедорожника KIA припарковался очень близко к рельсам на обочине дороги, из-за чего не могут проехать трамваи. 

Кроме того, КП Киевпастранс сообщил, что с 11:52 заблокировано движение трамвайного маршрута №22 из-за ДТП на улице Бориспольской, 7 (Дарницкий район, массив Новая Дарница - ред.). Этот маршрут курсирует по направлению ул. Бориспольская - ул. Привокзальная - Харьковское шоссе - Дарницкая площадь - ул. Ивана Сергиенко - ул. Усенко - ул. Гната Хоткевича - ул. Миропольская - ул. Курнатовского - ул. Сулеймана Стальского. 

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Теги: общественный транспорт, киев, трамвай, движение, подол, верхний вал, нижний вал
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