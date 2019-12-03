В Киеве выпал снег: У Кличко показали, как чистят улицы - видео

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В Киевской городской государственной администрации заявляют, что на дорогах столицы работают 187 единиц спецтехники

На дорогах столицы работают 187 единиц снегоуборочной техники КП Киевавтодор. Еще 231 единица техники готова выехать в случае ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. 

Техника еще до начала осадков выехала на исходные позиции в Киеве, чтобы начать обработку покрытия противогололедными средствами и приготовиться к уборке снега.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам рекомендуют двигаться с осторожностью и быть осмотрительными.

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Теги: киев, погода, снег, КГГА
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